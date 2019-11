Ricardo Nunes: "Esta semana começou da melhor maneira"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:55 Facebook

Na semana que marcou o regresso de Ricardo Nunes à competição, o guarda-redes do Chaves deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio.

Há três meses, antes de um jogo do Chaves com o Mafra, Ricardo Nunes foi diagnosticado com um problema oncológico. Terminada a recuperação, o guarda-redes regressou em pleno esta semana e já esteve às ordens de José Mota, com vista à preparação do jogo com o Belenenses para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Esta quarta-feira, o guarda-redes deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais, afirmando que a semana "começou da melhor maneira".

"Ao IPO do Porto desde os senhores do parque de estacionamento até as senhoras de limpeza o meu muito muito obrigado por me tratarem com tanto carinho ,ternura e amor fizeram me sentir em "casa" (...) Um bem haja a todas as pessoas que lá trabalham e que o fazem de uma maneira incrível !! Para finalizar e como não podia deixar de ser uma palavra de ânimo, coragem e força a todos aqueles que lutam contra esta maldita doença acreditem que é possível vencer !!! A todos os outros continuem a viver intensamente..... muito obrigado a todos de coração", pode ler-se.

Ricardo Nunes é atleta dos flavienses desde 2016, por empréstimo do F. C. Porto e na época seguinte, assinou em definitivo pelo Chaves. Esta época tinha realizado apenas uma partida.