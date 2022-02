Ricardo Oliveira: "Quatro anos de gestão financeira foram maus"

Candidato às eleições do Sporting sonha com Cidade Desportiva, crítica Frederico Varandas e garante investidores na SAD

Ricardo Oliveira, candidato pela Lista B à presidência do Sporting nas eleições do próximo sábado, tem um plano para o clube que envolve investimentos avultados e uma Cidade Desportiva. Quer ainda um Sporting mais unido e transparente.

Porquê candidatar-se numa altura de sucessos desportivos?

Não me podia acobardar só porque as condições são difíceis na eleição. O Sporting vive problemas graves ao nível da gestão e não falo de gestão desportiva. É a gestão que compete aos quadros da Direção. A desportiva compete aos técnicos. O Sporting segue um rumo que ninguém sabe muito bem qual é. Antevejo problemas até ao fim do próximo mandato. Este pode ser o último mandato em que os sócios do Sporting poderão ter alguma coisa a dizer. Não podia assobiar para o lado.