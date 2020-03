Ricardo Pereira mostra otimismo após operação

Hoje às 23:11 Facebook

Jogador do Leicester foi operado com sucesso a um problema no joelho e sente-se preparado para enfrentar a adversidade de uma longa paragem.

Lesionado com gravidade no ligamento do joelho, durante um jogo com o Aston Villa, Ricardo Pereira foi operado e revelou já esta sexta-feira que a cirurgia fora um sucesso. Numa publicação nas redes sociais, o jogador do Leicester revelou boa disposição, apesar de ainda enfrentar um longo período de recuperação em torno dos seis meses.

"A operação foi ontem e, felizmente, correu muito bem. Nada como enfrentar as adversidades com boa disposição, um sorriso e junto daqueles que nos fazem bem!", referiu o atleta