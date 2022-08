Ricardo Pereira pára meio ano por lesão no tendão de Aquiles

JN Hoje às 14:53 Facebook

Em vésperas do arranque da Premier League, o internacional português Ricardo Pereira sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles e vai parar durante meio ano, de acordo com o seu atual clube, o Leicester.

Ricardo Pereira, que se revelou no Vitória de Guimarães e se sagrou campeão nacional ao serviço do F. C. Porto, enfrenta nova longa paragem devido a lesão.

Depois de já ter sofrido uma rotura dos ligamentos num dos joelhos, há dois anos, o defesa direito, de 28 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, que o forçará a uma paragem nunca inferior a meio ano.

De acordo com o treinador do Leicester, Brendan Rodgers, o jogador já foi operado, tendo iniciado o processo de recuperação.

"Infelizmente, o Ricardo Pereira vai ter de parar seis meses. Sofreu uma rotura no tendão de Aquiles. Ele estava bem e isto é um duro revés, mas vai recuperar para voltar mais forte, tenho a certeza disso. Vai ser uma grande perda para nós, mas temos de continuar", disse o treinador do clube inglês, na antevisão à primeira jornada da Premier League, na qual os "toffees" recebem o Brentford (domingo, 14 horas).