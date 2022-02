Ricardo Pereira renova com o Leicester até 2026

O emblema britânico estendeu o vínculo com o defesa português até ao final da temporada 2025/26. Ricardo Pereira considera a renovação "algo natural".

Atualmente com 28 anos, o lateral direito chegou aos 'foxes' em 2018/19, proveniente do F. C. Porto e só as lesões o impediram de ter ainda mais regularidade no onze inicial.

A extensão do contrato surge como "algo natural" para Ricardo que se mostra bastante feliz com o que atingiu na carreira. "Estou feliz aqui e julgo que o clube também. Saem todos a vencer. Estar na Premier League e num clube como o Leicester é algo que quando era muito jovem estava muito, muito longe. Agora, estou a aproveitar o momento, o presente e quero continuar a fazer o melhor para o clube e para mim", afirmou.

Formado no Sporting, assinou pelos dragões depois de boas épocas ao serviço do V. Guimarães. Foi emprestado ao Nice, onde se fixou como defesa direito, tendo regressado ao F. C. Porto para assumir o papel de titular na equipa de Sérgio Conceição.

Na aventura pelo Leicester já tem 103 jogos, nos quais marcou sete golos.