Quaresma sobre Ronaldo: "Cabe ao Cristiano decidir o que é melhor"

Tal como o ex-companheiro de seleção, Ricardo Quaresma também procura novo clube. No entanto as situações são diferentes e o extremo está confiante de que Cristiano Ronaldo está mais do que apto a saber o que é melhor para si. Falou ainda do futuro da carreira e da Seleção Nacional.

Ricardo Quaresma terminou a ligação ao Vitória de Guimarães e procura um novo clube para competir, em 2022/23. Já Cristiano Ronaldo está no Manchester United, mas procura outro desafio para poder competir na Liga dos Campeões.

De forma sucinta, Quaresma acredita que esta situação só a Ronaldo e à família diz respeito e, por isso, não se alongou nos comentários. "O Cristiano [Ronaldo] tem idade suficiente para saber aquilo que quer e não quer. Cabe ao Cristiano decidir o que é melhor para ele", disse o extremo.

Ao nível pessoal, o jogador, de 38 anos, garantiu que planeia jogar durante mais uns anos, excluindo a Liga portuguesa como um provável destino num futuro próximo. "Tenho recebido propostas, mas temos de pensar em tudo, mulher, filhos, no que é melhor. Já não falta muito para decidir isso", afiançou Quaresma, destacando ainda a grande qualidade disponível para Fernando Santos, na Seleção Nacional.

"A seleção está muito bem entregue a esta juventude e, depois, tem o Cristiano na frente. Esta juventude tem muita qualidade. São jovens que jogam em grandes clubes e jogam mesmo, não estão de passagem. São importantes nos clubes em que estão e preparados para altos voos", concluiu Ricardo Quaresma.