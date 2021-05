Ricardo Quaresma atribui 15 bolsas a jovens gaienses

Ana Filipa Giro Hoje às 21:24 Facebook

Futebolista português Ricardo Quaresma apadrinha iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia que promove o mérito desportivo sem esquecer a educação de excelência.

O Cine-Teatro Eduardo Brazão, em Vila Nova de Gaia, foi o palco de uma iniciativa de prestígio da autarquia. Anualmente, a "Bolsa Ricardo Quaresma" premeia jovens desportistas do concelho, entre os 12 e os 14 anos, e promove "o sucesso académico, o estilo de vida saudável e a cidadania ativa". O ano de 2021 não foi exceção. O jogador do Vitória de Guimarães entregou, mais uma vez, 15 bolsas, no valor de 500 euros cada, a jovens gaienses.

Para Quaresma, "é um orgulho fazer parte do projeto que alia a excelência desportiva com o sucesso escolar" e poder "motivar crianças a lutarem pelos seus sonhos". "Como todos sabem eu vim de um bairro complicado, passei muitas situações difíceis e nunca desisti", disse o jogador convicto da sua missão enquanto exemplo de superação.

Para Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Ricardo Quaresma representa "o verdadeiro espírito da formação desportiva", pelo que "o trabalho que se tem vindo a desenvolver pretende refletir um pouco o seu caminho enquanto atleta".

Para além do percurso desportivo, o autarca salienta que Ricardo Quaresma representa valores de inclusão social. De etnia cigana, o jogador pretende dignificar a diferença e ajudar jovens a "ultrapassar barreiras sociais", acreditando sempre naquilo que "podem e devem ser".

Desde 2017, a autarquia já atribuiu 60 bolsas, o equivalente a muitos sonhos concretizados e muitos talentos alavancados. O objetivo é dar continuidade ao projeto e "dar asas" a quem tão bem sabe voar, os jovens "estudantes e atletas" que orgulham o município.

Rodrigo Dinis Fonseca investe em material para treinar

Este ano foram 11 as modalidades premiadas: badminton, golfe, esgrima, futebol, atletismo, ténis de mesa, karaté, andebol, xadrez, natação e canoagem. Rodrigo, um dos bolseiros e atleta de karaté, diz que este prémio "é um incentivo para continuar a treinar".

O jovem tem os objetivos bem definidos e o dinheiro será aplicado na compra de material para treinar: "Quero construir um espaço e isto vai dar muito jeito", disse.

Os restantes atletas demonstraram o agradecimento a Ricardo Quaresma, sem esquecer a admiração que sentem pelo craque, não só como jogador, mas também como ser humano.