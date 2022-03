Ricardo Quaresma brilha e marca golaço em jogo de lendas

JN Hoje às 22:06 Facebook

O jogador do Vitória de Guimarães deixou marca, este sábado, no jogo de lendas para celebrar os 150 anos do Rangers.

O Ibrox Stadium recebeu o encontro, que opôs um conjunto de velhas glórias do Rangers e uma equipa de estrelas mundiais capitaneada por Luís Figo e treinada por Paulo Fonseca. Ricardo Quaresma destacou-se ao marcar um grande golo de trivela, num jogo que terminou com um triunfo para a equipa de Figo e um tento de chapéu de Nuno Gomes.

Veja o golo de Ricardo Quaresma:

Para além de Luís Figo e Ricardo Quaresma, a partida contou com os portugueses Ricardo Carvalho, Nuno Gomes e José Bosingwa, assim como várias antigas estrelas do futebol mundial, entre as quais Júlio César, Kaká, Roberto Carlos, Robert Pires, Gheorghe Hagi, Éric Abidal, Iván Córdoba, Maxwell, David James, Míchel Salgado, Roy Makaay, Christian Karembeu, Pedrag Mijatovic e Claude Makélélé.