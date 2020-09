Ricardo Quaresma oficializado no V. Guimarães

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:02 Facebook

Ricardo Quaresma foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Vitória de Guimarães. O extremo de 36 anos, teve propostas da Turquia e do Brasil, mas optou por regressar ao futebol português.

Agora sim, é oficial: Ricardo Quaresma está de volta ao futebol português, onde representou Sporting e F. C. Porto, desta vez para vestir a camisola 10 do Vitória de Guimarães.



Depois de passagens pelo Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA), Chelsea (ING), Besiktas (TUR), Al-Ahli (EAU) e Kasimpasa, Quaresma cumpriu o desejo de regressar aos relvados lusos, onde encantou os adeptos com as tão bem conhecidas trivelas.