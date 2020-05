Ricardo Quaresma: "populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens"

JN Hoje às 00:27 Facebook

O internacional português Ricardo Quaresma divulgou, esta noite, uma mensagem contra o racismo no seu Facebook, onde ataca André Ventura, deputado do Chega, após este ter proposto um "plano de confinamento específico para a comunidade cigana".

"O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade", escreveu Quaresma, lembrando que "somos todos iguais e todos merecemos na vida as mesmas oportunidades independentemente do berço em que nascemos".

"Quando um homem se ajoelha na frente de Deus devia olhar para Deus com o mesmo amor com que Deus olha para nós, sem distinção de raça ou cor. Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo", salientou o jogador que alinho no Kasimpasa, na Turquia.

"Olhos abertos", recomendou o atleta de origem cigana. "A nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros...isto se queremos chegar ao céu".