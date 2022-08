Quaresma: "Sérgio Conceição já habituou os adeptos a fazer milagres"

JN Hoje às 13:30 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto considerou, esta quarta-feira, o clube azul e branco "favorito" à conquista de mais um título nacional e deixou elogios a Sérgio Conceição.

A nova temporada está prestes a arrancar e Ricardo Quaresma, que recentemente deixou o Vitória de Guimarães, considerou que o F. C. Porto, atual campeão nacional, é o grande favorito à conquista do título.

"Como portista, considero como favorito o F. C. Porto. Agora, vejo o Sporting forte e um Benfica muito entusiasmado, com um novo treinador e novas ideias. Mas, obviamente, como portista, o F. C. Porto sempre na frente", começou por dizer em declarações à Sport TV+, destacando os "milagres" de Sérgio Conceição após saídas de atletas.

"O F. C. Porto já nos habituou a ter sempre dificuldades nos plantéis e o Sérgio Conceição já habituou os adeptos a fazer milagres. Acredito que este ano vão ter mais dificuldades aqui ou ali, por jogadores que acabaram por sair e ainda não contrataram ninguém ao nível desses jogadores, mas acredito que, conhecendo o clube como conheço, estão preparados para uma nova época que sabemos que vai ser difícil e prontos para lutar pelo título", acrescentou.

Sobre a situação de Cristiano Ronaldo, um dos grandes protagonistas do mercado de transferências e cuja continuidade no Manchester United não parece estar garantida, Ricardo Quaresma optou por não dar opinião e desejou "a maior sorte do mundo" ao capitão da seleção nacional.

"Tenho a minha opinião e vou guardá-la para mim. Como amigo do Cristiano, desejo-lhe a maior sorte do mundo, como sempre desejei. São coisas que só ele e a família têm de decidir o que é melhor para eles. O Cristiano está mais do que habituado a resolver os seus problemas", concluiu.