Ricardo Regufe deixa de acompanhar a Seleção Nacional

Ricardo Regufe vai deixar de acompanhar os trabalhos da Seleção Nacional. Nos últimos 20 anos, o agora agente de jogadores esteve sempre incluído nas comitivas como elemento de ligação aos jogadores.

"Foi um orgulho e um privilégio ter servido o meu país enquanto membro das comitivas da Seleção Nacional ao longo de duas décadas. Vivi momentos inesquecíveis e fiz amizades para a vida. Vi de perto a Seleção Nacional ganhar os dois grandes troféus que conquistou até hoje e assisti à consagração de Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do Mundo. Agradeço aos jogadores, treinadores e staff tudo o que vivemos juntos. Uma nova etapa começa, mas o desejo de ver a nossa Seleção ganhar é sempre o mesmo!", escreveu Ricardo Regufe no Instagram.

Segundo o jornal "O Jogo", depois de abraçar uma nova etapa profissional na transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, negócio no qual foi intermediário, Regufe reuniu com a FPF, solicitando o afastamento com efeitos imediatos, e o organismo aceitou o pedido.