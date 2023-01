Ricardo Regufe: o amigo inseparável de Cristiano Ronaldo

Nuno A. Amaral Hoje às 10:56 Facebook

Viagem às origens do portuense que levou Cristiano Ronaldo para o Al Nassr. Do futebol no Leixões à entrevista de emprego na Nike.

Onde está Cristiano Ronaldo, está Ricardo Regufe. Foi quase sempre assim nos últimos anos e passou a sê-lo ainda mais a partir do momento em que foi Regufe, e não o super agente Jorge Mendes, a fechar a transferência do internacional português para o Al Nassr, no final de dezembro. Mas quem é este portuense, de 43 anos, que se tornou milionário graças à comissão estratosférica (o valor propalado é de 30 milhões de euros) cobrada no negócio que levou CR7 para Riade?

"Conheço-o dos tempos da antiga Escola Industrial. Nos anos 1990, toda a gente se conhecia em Matosinhos. Na praia, no futebol, o Ricardo sempre foi uma pessoa extrovertida", conta, ao JN, Jorge Moreira, presidente do Leixões, clube onde Regufe foi avançado nos escalões de formação. "Marcava golos nas camadas jovens, mas não singrou nos seniores, não sei se por decisão dele, se por falta de oportunidades", afirma o dirigente, que seguiu à distância a carreira que Regufe fez como representante da marca Nike junto da FPF.