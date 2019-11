Ricardo Sá Pinto mantém "onze" titular

Hoje às 17:06 Facebook

O treinador Ricardo Sá Pinto aposta no mesmo onze dos últimos quatro jogos para a receção aos ingleses do Wolverhampton, do também português Nuno Espírito Santo. A partida está agendada para as 17.55 horas, no Estádio Municipal de Braga.

O árbitro que irá dirigir o duelo entre os dois técnicos lusos será o bielórusso Aleksei Kulbakov.

Eis os onze titulares:

S. C. Braga: Eduardo; Esgaio, Bruno Viana, Wallace e Nuno Sequeira; André Horta, Fransérgio, Palhinha e Ricardo Horta; Paulinho e Galeno

Treinador: Ricardo Sá Pinto

Suplentes: Matheus, Wilson Eduardo, Agbo, Diogo Viana, Santos, Novais e Rui Fonte

Wolverhampton: Rui Patrício; Dendoncker, Coady e Saiss; Doherty, Rúben Neves, João Moutinho e Jonny; Traoré, Diogo Jota e Jiménez

Treinador: Nuno Espírito Santo

Suplentes: Ruddy, Vallejo, Pedro Neto, Cutrone, Rúben Vinagre, Kilman e Otasowie