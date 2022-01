Ricardo Sá Pinto orienta primeiro treino

JN/Agências Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador Ricardo Sá Pinto orientou, nesta quinta-feira, o primeiro apronto à frente do Moreirense, mesmo sem ainda ter sido oficializado como sucessor de Lito Vidigal, disse à agência Lusa fonte do clube da Liga de futebol.

O técnico, que estava sem clube há meio ano, dirigiu a sessão matinal na academia do emblema minhoto, 16.º e antepenúltimo colocado do campeonato, com 12 pontos, a dois dias da visita ao 'vizinho' Vizela, em duelo da 17.ª ronda, a derradeira da primeira volta.

Ricardo Manuel Andrade Silva Sá Pinto, de 49 anos, vai encarar a quarta experiência no escalão principal, depois de ter orientado Sporting (2012), Belenenses (2015) e Sporting de Braga (2019), entre diversas passagens pelo estrangeiro ao longo da última década.

O ex-internacional português também já orientou os sérvios do Estrela Vermelha (2013), os gregos do OFI Creta (2013/14) e do Atromitos (2014/15 e 2017), os sauditas do Al-Fateh (2016), os belgas do Standard de Liège (2017/18), os polacos do Legia Varsóvia (2018/19), os brasileiros do Vasco da Gama (2020) e os turcos do Gaziantep (2021).

Além de ter conquistado a Taça da Bélgica pelo Standard de Liège, Ricardo Sá Pinto venceu a Taça da Liga pelo Sporting de Braga (2019/20) e sagrou-se campeão nacional de juniores no Sporting (2011/12), clube no qual já tinha assumido o cargo de diretor desportivo e se lançou a carreira de treinador, após ter sido adjunto na União de Leiria.

Como jogador, o ex-avançado alinhou pelos 'leões' em duas fases distintas (1994-1997 e 2000-2006), juntando duas Taças de Portugal (1994/95 e 2001/02) e três Supertaças Cândido de Oliveira (1995, 2000 e 2002) ao título de campeão nacional (2001/02).

Ricardo Sá Pinto ainda representou o Standard de Liège (2006/07) e os espanhóis da Real Sociedad (1997-2000), num percurso sénior iniciado no Salgueiros (1991-1994).

PUB

A entrada em funções do ex-avançado ainda não foi oficializada pelo Moreirense, que também não se pronunciou relativamente à iminente saída de Lito Vidigal ao fim de cinco jogos, apenas um mês depois de ter sido contratado para suceder a João Henriques.

O treino de quarta-feira já tinha ficado a cargo dos adjuntos Francisco Castro e Leandro Mendes, que auxiliaram hoje o primeiro apronto sob alçada de Ricardo Sá Pinto.

Entre as datas da oficialização da contratação e da desvinculação, Lito Vidigal esteve apenas 33 dias em Moreira de Cónegos, tornando-se, dos 14 treinadores utilizados sob a presidência de Vítor Magalhães ao longo de 11 épocas na Liga, o mais rápido a sair.

O Moreirense muda pela terceira vez de comando técnico na mesma época, tal como sucedeu em 2016/17, 2017/18 e 2020/21, tendo o adjunto Leandro Mendes, que trabalha há quase uma década no clube, assumido de forma interina várias dessas transições.