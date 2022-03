Ricardo Sá Pinto: "Sei que vamos ficar na Liga"

JN Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos cónegos mostrou-se inconformado com a derrota frente ao Sporting e evidenciou confiança na permanência do Moreirense na Liga.

"Penso que a equipa estava bem no jogo, estava organizada, o Sporting não conseguia entrar na nossa estrutura. Numa segunda bola, numa bola parada, acabou por fazer um golo de forma inesperada, com cem por cento de eficácia. O segundo golo também é um bocadinho assim, foi uma segunda oportunidade e fizeram-nos mais um golo. Também estávamos avisados para a qualidade do Porro. Temos de saber jogar um contra um com este tipo de jogadores que têm muita qualidade, cruza magnificamente, depois as entradas do Slimani e do Paulinho, sempre muito perigosos", disse. Ricardo Sá Pinto.

O técnico dos cónegos aproveitou para falar da ligação ao Sporting e de se mostrar confiante quanto ao futuro. "É inequívoco, durante 90 minutos fomos adversários e queríamos mesmo ganhar os três pontos, não o conseguimos. Depois disso a minha relação com o Sporting, vocês sabem, é para a vida. Foram quinze anos ligado ao Sporting em diversas funções, onde tive maioritariamente êxito, faço parte de uma história que me orgulho muito. Nesta altura, sou treinador do Moreirense e estou triste porque queria dar algo mais ao Moreirense nesta altura. Estou convencido de uma coisa, apesar de ser difícil, sei que vamos ficar na I Liga