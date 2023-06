Ricardo Silva é o novo treinador do Paços de Ferreira

JN Hoje às 20:15 Facebook

Treinador que subiu o LANK Vilaverdense à Liga 2 sucede a César Peixoto ao leme do clube da Mata Real

Ricardo Silva foi esta sexta-feira anunciado como novo treinador do Paços de Ferreira, que desceu este ano à Liga 2.

O técnico, de 41 anos, chega ao clube da Capital do Móvel, que pretende regressar à Liga em 2024, após duas subidas seguidas no Vilaverdense, do Campeonato de Portugal para a Liga 3 e depois para a Liga 2, à qual chegou depois de bater a B SAD no play-off.

O Paços de Ferreira revelou o nome do novo técnico nas redes sociais, através de um vídeo inspirado no célebre programa da RTP, O Preço Certo. Confira as imagens: