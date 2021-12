Ricardo Soares: "A primeira parte foi confusa"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Gil Vicente considerou a primeira parte do jogo diante do Sporting "confusa" e deixou algumas críticas ao VAR.

"A primeira parte foi confusa. Antes da expulsão estávamos a pressionar o Sporting e dissemos o que queríamos do jogo. Criámos dificuldades. A expulsão do Fujimoto foi correta, bem alertada pelo VAR, e depois foi um jogo confuso. O VAR assinalou bem o penálti contra nós, mas não alertou o árbitro para um lance que teria também de nos dar um penálti. O braço não está apoiado no chão, era penálti", começou por dizer Ricardo Soares, considerando o resultado "exagerado".



"Os erros a sair a jogar? Essa responsabilidade é minha. É o tipo jogo que queremos e temos de achar mais soluções para não errar assim. Mas o resultado é exagerado, o Sporting teve muitas oportunidades numa fase em que já estávamos muito desequilibrados", concluiu.

O Sporting venceu (0-3), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da 15.ª jornada da Liga. Nuno Santos, Gonçalo Esteves e Daniel Bragança marcaram os golos. Com este resultado, o clube de Alvalade, que somou a 10.ª vitória consecutiva, passou a somar 41 pontos, mais três do que o F. C. Porto e sete do que o Benfica, equipas que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente, que não perdia há cinco jogos na Liga, se mantém na oitava posição, com 20.