Ricardo Soares apontado ao Santos. Luís Castro terá dito "sim" ao Botafogo

O treinador do Gil Vicente foi, esta segunda-feira, apontado ao comando técnico do Santos. Já Luís Castro, atual técnico do Al-Duhail, terá dado o "sim" ao Botafogo.

Há mais dois técnicos portugueses a caminho do escalão principal do futebol brasileiro, pelo menos é o que garante a imprensa no outro lado do Atlântico. Segundo o "GloboEsporte", o Santos, que despediu Fábio Carille na última sexta-feira, já está a avaliar candidatos e o pretendido é um treinador estrangeiro e "com características ofensivas". Assim, o nome de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, está em cima da mesa, assim como o argentino Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O treinador português de 47 anos, já orientou Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras, Ribeirão, Vizela, Chaves, Aves, Académica, Covilhã, Moreirense e Gil Vicente, que está a fazer uma boa época, ocupando o quinto lugar da Liga.

Luís Castro terá dito "sim" ao Botafogo

A imprensa brasileira adianta, também esta segunda-feira, que Luís Castro está prestes a assinar pelo Botafogo. Segundo o "Lance", os detalhes que impedem, para já, uma oficialização do técnico português têm a ver com o facto de Luís Castro ter, ainda, contrato com o Al-Duhail e uma cláusula de rescisão de 1,2 milhão de euros. Valor que, garante a mesma publicação, não deve ser problema para o Botafogo, face ao poderio financeiro do investidor John Textor.

O técnico de 60 anos, que além do Al-Duhail já orientou clubes como o Shakhtar Donnestsk, o Vitória de Guimarães ou o F. C. Porto, vai, assim, reforçar o número de treinadores portugueses atualmente no Brasileirão e juntar-se a Abel Ferreira, do Palmeiras, e Paulo Sousa, do Flamengo.