Ricardo Soares: "Benfica? Ser grande é fazer um golo numa oportunidade"

O treinador do Gil Vicente elogiou a exibição dos jogadores e considerou que a equipa minhota "merecia mais".

"O que fica para a história é que não conquistámos pontos. Mas devo dizer que os meus jogadores fizeram um jogo extraordinário. Tivemos boas oportunidades, mas foi um jogo equilibrado. O Benfica com mais bola mas obrigámos o Benfica a jogar por fora, o empate ao intervalo era justo. Depois da expulsão [de Ygor Nogueira] tivemos que reajustar-nos taticamente. Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário. Ser grande é fazer um golo numa oportunidade, o Benfica fez isso mesmo", começou por dizer, destacando as oportunidades criadas pelo Gil Vicente.

"Estivemos compactos, equilibrados, os meus jogadores mereciam mais. Claro que é mais fácil jogar com onze, tivemos de fazer reajustes táticos, faltando um jogador há sempre um espaço que fica vazio. Tivemos mais e melhores oportunidades do que o Benfica, que podia ter perdido pontos aqui. O futebol não se resume à posse de bola, nós fomos mais fortes do que o Benfica nesse aspeto. Estou muito orgulhoso deles", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, o Gil Vicente no Minho na 10.ª jornada da Liga. Os golos surgiram apenas na segunda parte, já com os gilistas reduzidos a dez após a expulsão, por acumulação de amarelos, de Ygor Nogueira.