Ricardo Soares castigado falha jogo do Gil Vicente em Alvalade

O treinador dos gilistas foi punido com 15 dias de suspensão devido à expulsão no jogo com o Paços de Ferreira.

Será sem treinador no banco que o Gil Vicente vai defrontar o Sporting, no próximo domingo, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

Ricardo Soares foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 15 dias de suspensão e uma multa de 2805 euros, na sequência do cartão vermelho que viu durante o jogo entre o Gil Vicente e o Paços de Ferreira.

Para além do duelo em Alvalade, o técnico também não estará no banco na jornada seguinte, quando o Gil Vicente receber o Tondela.