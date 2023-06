Ricardo Soares deixa comando técnico do Estoril Praia

JN Ontem às 21:28 Facebook

Ricardo Soares vai deixar o cargo de treinador do Estoril Praia, e prepara-se para sair do país

Ricardo Soares está de saída do clube da Linha de Cascais. O Estoril Praia anunciou, esta quinta-feira, que o treinador português vai sair do comando técnico do conjunto, apesar de ter contrato por mais uma época.

Depois de ter assumido o cargo a meio da temporada, devido à saída de Nélson Veríssimo do clube, Ricardo Soares vai abandonar os "canarinhos" para orientar o Beijing Guoan, da China, naquela que será a sua segunda passagem por clubes estrangeiros, depois de já ter estado no Al Ahly, do Egito.