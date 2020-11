Ricardo Soares deixa o comando técnico do Moreirense

JN Hoje às 21:02 Facebook

O clube de Moreira de Cónegos anunciou a saída do treinador, ao fim de seis jogos. É a primeira chicotada no campeonato de 2020/21.

Ricardo Soares já não é o treinador do Moreirense. O anúncio foi feito pelo clube, esta segunda-feira.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o Técnico Ricardo Soares para a quebra do vínculo que os une, tal acontece por mútuo acordo e da forma mais cordial.

O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD agradece todo o profissionalismo ao treinador Ricardo Soares, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado.

Com menos um jogo disputado, devido aos casos de Covid-19 no plantel, o Moreirense ocupa o 11.º lugar na Liga, graças a duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Ricardo Soares estava à frente do cónegos desde a época passada, quando foi contratado ao Covilhã. O Moreirense torna-se no primeiro clube do principal escalão a mudar de treinador esta época.