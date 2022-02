Ricardo Soares é o novo rei das conquistas no Estádio da Luz

Miguel Pataco Hoje às 09:20 Facebook

Técnico do Gil Vicente soma duas vitórias e um empate em cinco jogos no terreno do Benfica. Só Conceição fez igual e precisou de mais encontros.

A grande surpresa da 20.ª jornada deixou a águia a ferro e fogo e confirmou uma tendência que já se vinha a notar num passado recente. Ricardo Soares é um especialista a preparar jogos no Estádio da Luz e, agora, tornou-se no treinador com melhor registo em casa do Benfica em encontros a contar para o campeonato.

Na segunda época ao serviço do Gil Vicente, Ricardo Soares não fez por menos e repetiu o resultado que havia conseguido em 2020/21, em novo triunfo por 2-1. Ao todo, o treinador já visitou o Estádio da Luz por cinco vezes na Liga portuguesa e ainda conseguiu um empate, ao serviço do Moreirense (1-1, em 2019/20), tendo perdido os dois outros duelos, um com o Desportivo de Chaves (3-1, em 2016/17) e outro com a equipa de Moreira de Cónegos (2-0, em 2020/21, antes de sair para o Gil Vicente). Ou seja, em cinco partidas na catedral benfiquista, Ricardo Soares somou sete pontos, algo que, entre os 17 técnicos do principal escalão português, só encontra paralelo no F. C. Porto. Sérgio Conceição também tem duas vitórias e um empate em casa do Benfica, mas precisou de oito jogos para o conseguir. Ruben Amorim fecha este pódio, com seis pontos em quatro encontros (dois triunfos e dois desaires), e Carlos Carvalhal tem uma vitória e um empate em nove duelos.