Ricardo Soares é o novo treinador dos chineses do Beijing Guoan

O português Ricardo Soares é o novo treinador do Beijing Guoan, anunciou o atual oitavo classificado do campeonato chinês de futebol, com o técnico a partir para a segunda experiência no estrangeiro.

Num comunicado, a direção do Beijing Guoan manifestou-se confiante de que o ex-treinador do Estoril Praia pode "elevar o nível do clube (...) e levar a equipa a bons resultados nesta temporada".

O clube de Pequim anunciou ainda a contratação, para a equipa técnica de Ricardo Soares, dos portugueses Maurício Vaz, Raul Faria, Luís Pedro e Pedro Guimarães, que já trabalhavam com o treinador no Estoril.

Ricardo Soares deixou na semana passada o comando técnico do Estoril após ter alcançado o objetivo desportivo a que se propunha, com a equipa a terminar a Liga de futebol no 14.º lugar, assegurando a continuidade no escalão máximo.

A temporada de 2023 da Superliga Chinesa de futebol começou a 15 de abril e, com 12 jornadas disputadas, o Beijing Guoan, um dos clubes mais populares e bem-sucedidos do país asiático, está a 11 pontos do primeiro lugar.

Ricardo Soares substitui o holandês Stanley Menzo, que estava no comando do Beijing Guoan desde agosto de 2022, mas cujo início de temporada não correspondeu às expectativas do clube chinês.

Com a chegada de Ricardo Soares a Pequim, o campeonato chinês de futebol volta a contar com um treinador português.

David Patrício, que começou a época como treinador principal do Nantong Zhiyun, passou a 20 de maio a ser diretor técnico do clube recém-promovido, atualmente no 14.º lugar, a última posição fora dos lugares de despromoção.

No seu percurso como treinador, Ricardo Soares treinou o Caçadores das Taipas, a União Torcatense, o Lixa, o Felgueiras, o Ribeirão, o Vizela, o Desportivo de Chaves, o Desportivo das Aves, a Académica, o Sporting da Covilhã, o Moreirense, os egípcios do Al-Ahly e finalmente o Estoril Praia.