Ricardo Soares e Pepa na lista do Bragantino

JN Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Soares e Pepa são apontados, no Brasil, como possibilidades para suceder a Mauricio Barbieri no comando do Bragantino, da Série A do Brasil.

O número de treinadores portugueses no Brasileirão pode aumentar em breve. De acordo com o sítio "UOL", o Bragantino tem os nomes de Ricardo Soares e Pepa numa lista de possíveis sucessores a Mauricio Barbieri, que deve mudar-se para o Santos.

Ricardo Soares encontra-se sem clube, depois da experiência no Egito, ao serviço do Al Ahly, enquanto Pepa orienta o Al-Tai, atual 7.º classificado da Liga da Arábia Saudita.

PUB

Os responsáveis pelo Bragantino esperam resolver a questão até ao fim deste mês, de forma a poderem planear a nova temporada com maior tranquilidade.

A uma jornada do fim do campeonato, o Bragantino já garantiu a manutenção no Brasileirão e depende apenas de si para se apurar para a Copa Sudamericana.

A Série A brasileira foi conquistada pelo Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira. O contingente de treinadores lusos na prova fica completo com Vítor Pereira (Corinthians), Luís Castro (Botafogo) e António Oliveira (Cuiabá).