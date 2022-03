Ricardo Soares eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da Liga

JN Hoje às 16:13 Facebook

Técnico do Gil Vicente somou três vitórias e dois empates no último mês, registo que lhe valeu o prémio. Sérgio Conceição e Vasco Seabra completam o pódio.

Ricardo Soares conquistou o Prémio Vítor Oliveira referente ao mês de fevereiro, durante o qual venceu o Benfica, o Vizela e a Belenenses SAD, tendo ainda empatado com o Santa Clara e o F. C. Porto.

O treinador do Gil Vicente arrebatou 39% dos votos, ficando à frente de Sérgio Conceição (F. C. Porto), com 28%, e Vasco Seabra (Marítimo), com 10% da votação total.

A eleição do treinador do mês é feita pelos técnicos que competem na Liga.

A viver um momento de forma impressionante, o Gil Vicente viu, também em fevereiro, o seu jogador Pedrinho ser eleito o melhor médio do mês.