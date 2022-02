Ricardo Soares: "Fizemos um jogo brilhante"

No rescaldo da vitória (2-1) diante do Benfica, o treinador do Gil Vicente destacou a boa exibição dos minhotos no Estádio da Luz, estádio onde venceram pela segunda época consecutiva.

"Sabíamos que íamos encontrar um bom Benfica, com qualidade. Mas, hoje, fomos muito fortes, tivemos uma grande personalidade. Não é fácil chegar aqui e impor o nosso jogo. Fomos muito organizados. Sabíamos que se fizéssemos o nosso jogo, poderíamos intranquilizar a equipa do Benfica. Mas quero enaltecer o brilhantismo dos meus jogadores, são inexcedíveis. Estou muito feliz por eles", começou por dizer Ricardo Soares, destacando o "brilhantismo" dos gilistas.

"Entrámos muito bem no jogo, isso era fundamental para o nosso sucesso. Fomos bastante agressivos no bom sentido e tirámos a bola ao Benfica. Se o Benfica marcasse primeiro, seria muito difícil alterarmos o rumo das coisas. Mas quisemos pressionar alto, ter bola e estou muito feliz com os jogadores. Os adeptos podem estar bastante felizes, nós também estamos. Mas temos os pés assentes na terra, é jogo a jogo. Mas agrada-me a alegria dos meus jogadores. Fizemos um jogo brilhante, a roçar o brilhantismo", concluiu.

O Gil Vicente venceu (2-1), esta segunda-feira, o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Samuel Lino, Aburjania e Gonçalo Ramos marcaram os golos. Jogo terminou com coro de assobios e lenços brancos.

Com este triunfo, o Gil Vicente, que soma quatro triunfos nos últimos cinco jogos, reforçou o quinto lugar, com 33 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães (27), sexto. Já o Benfica, que sofreu a terceira derrota em casa na Liga, mantém-se no terceiro lugar, com 44 pontos, a 12 do líder F. C. Porto (56) e a três do Sporting (47), que joga ainda esta quarta-feira.