Ricardo Soares: "Foi difícil jogar contra este F. C. Porto"

Após a derrota no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas (2-4), em jogo da 16.ª jornada da Liga, frente ao F. C. Porto, Ricardo Soares, treinador do Moreirense, destacou a qualidade exibicional da primeira parte e relembrou que ainda há "um longo caminho a percorrer".

"Entrámos muito bem no jogo, 25/30 minutos iniciais muito fortes. A partir daí o F.C. Porto colocou-nos a defender mais atrás, não queríamos baixar tanto o bloco, mas a qualidade do adversário obrigou-nos a isso. Acabámos por sofrer golo e o F.C. Porto é letal. Reagimos muito bem, fizemos o 2-2, foi uma excelente primeira parte da minha equipa, com um resultado justo e se tivéssemos a vencer ao intervalo não era descabido" começou por dizer.

"Na segunda parte nunca metemos o F.C. Porto em sentido, eles foram ganhando confiança e depois venceram com justiça", afirmou.

O técnico dos cónegos aproveitou a ocasião para relembrar que ainda há muito campeonato pela frente. "Temos um longo caminho para percorrer, ainda não acabou a primeira volta, sabemos que este campeonato é muito competitivo, estamos a trabalhar para conquistar pontos. De positivo levo a primeira parte muito muito boa. Temos de prolongar esta intensidade por 90 minutos", concluiu.