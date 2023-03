Ricardo Soares: "Merecíamos pontos"

JN Ontem às 23:11 Facebook

Ricardo Soares, treinador do Estoril, afirmou, no fim da partida com o F. C. Porto, que a sua equipa merecia outro resultado. "Merecíamos pontos. Não saímos frustrados, há uma crença muito grande de alterar os acontecimentos".

Numa análise geral, deu uma nota muito positiva aos seus futebolistas. "Antes de tudo, felicito o F. C. Porto, foi mais eficaz. Na primeira parte, tivemos um comportamento tático interessante, os meus jogadores trabalharam muito, identificámos os aspetos menos fortes do adversário. Disse ao intervalo que se tivéssemos capacidade de atacar espaços poderíamos entrar no jogo e foi isso que aconteceu", explicou.

"Tivemos sempre em jogo, o F. C. Porto foi melhor, teve mais controlo, mas à exceção dos golos não me lembro de oportunidades de golo. Quero dar uma palavra ao árbitro, quero realçar a grande arbitragem que fez", finalizou.