Ricardo Soares: "O Benfica não estava preparado para um Gil Vicente tão forte"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Gil Vicente considerou a vitória sobre o Benfica "justa" e elogiou o jogo da equipa, principalmente na primeira parte.

"Sabíamos que íamos encontrar um Benfica extremamente forte defensivamente e, principalmente, com uma dinâmica ofensiva grande. A partir daí, sabíamos que teríamos de discutir o jogo e tirar bola ao Benfica para colocá-los numa zona de desconforto. Na primeira parte, fizemos um jogo com grande qualidade. Discutimo-lo. Tivemos muita posse de bola. Conseguimos criar perigo ao Benfica, um Benfica que ficou um bocadinho desconfiado do jogo, não estava preparado para um Gil Vicente tão forte. Com naturalidade, chegámos ao golo", começou por dizer Ricardo Soares, salientando que o triunfo na Luz, apesar de "sofrido", foi "justo".

"Na segunda parte, o Benfica encostou-nos atrás. Não queríamos, mas a qualidade do Benfica fez com que tivéssemos de vir para trás. Mas demonstrámos sempre organização e uma consistência defensiva forte, sempre perigosos, para atacar a baliza, porque nós defendemos para atacar e não defendemos para destruir. Acabámos por sofrer um golo, mas penso que a vitória é justa. Foi uma vitória sofrida. Dedicar a vitória aos adeptos, aos jogadores, que foram fantásticos, mais uma vez. Queremos rapidamente atingir a manutenção", concluiu.

O Gil Vicente venceu (2-1), este sábado, o Benfica, no Estádio da Luz, na 27.ª jornada da Liga. Leautey, Lourency e Vítor Carvalho, na própria baliza, marcaram os golos do jogo.