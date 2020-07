Ricardo Soares: "O Sporting não teve qualquer oportunidade de golo"

JN Ontem às 23:31 Facebook

Na reação ao jogo com o Sporting, Ricardo Soares, treinador do Moreirense, destacou o espírito de sacrifício dos jogadores e afirmou que o empate é o resultado justo.

"Fizemos uma excelente primeira parte, tivemos as melhores oportunidades e anulámos o Sporting, que vinha extremamente motivado pelos resultados e exibições que vinha fazendo", começou por dizer Ricardo Soares.

O técnico dos cónegos salientou que a expulsão de Halliche, aos 51 minutos, exigiu uma adaptação, e destacou a reação da equipa.

"Na segunda parte, após a expulsão justa do Halliche, tivemos de nos reajustar. Não fomos muito ofensivos, mais por mérito do Sporting do que por demérito nosso, mas trabalhámos muito e estivemos organizados. O empate ajusta-se porque o Sporting não teve qualquer oportunidade de golo, que me recorde. Manutenção? Foi o que me pediram quando cheguei, a equipa está a fazer um excelente trabalho. Faltam quatro jogos e queremos mais, queremos jogar melhor", referiu.