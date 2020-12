Ricardo Soares pede Gil Vicente "excelente" frente ao Benfica

JN/Agências Hoje às 16:37 Facebook

O treinador Ricardo Soares afirmou, esta sexta-feira, que um Gil Vicente "excelente" pode criar dificuldades ao Benfica, no domingo, e conquistar pontos no encontro relativo à 10.ª jornada da Liga.

O técnico reconheceu que o Benfica tem "muita competência" e "jogadores de grande nível", mas vincou que o Gil Vicente tem "muita vontade" de "conquistar pontos", algo, a seu ver, possível se estiverem a um nível "excelente" e o adversário viver "um dia menos bom".

"O Benfica é o nosso próximo jogo. Nesse sentido, a nossa ambição é claramente a de conquistar pontos, sabendo que é extremamente difícil pela qualidade do adversário. Se o Benfica não estiver num dia bom e estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades", disse, na conferência de antevisão ao desafio, marcado para as 17.30 horas, no Estádio Cidade de Barcelos.

Sem revelar o sistema tático que vai apresentar, Ricardo Soares frisou que os "galos" devem aproveitar as eventuais "debilidades" das águias, sabendo que as equipas denominadas grandes têm "muito mais pontos fortes do que fracos" e dominam a maior parte dos jogos.

"Mais importante do que o 4x3x3, o 3x5x2 ou o 3x4x3, temos de arranjar uma forma eficaz de defender e de 'ferir' o adversário. Na maior parte do jogo, vamos ser dominados pelo Benfica, não porque queremos, mas pela força do adversário. Mas também queremos ter bola", antecipou.