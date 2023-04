Ricardo Soares: "Podíamos ter levado um ponto com alguma sorte"

O treinador do Estoril, Ricardo Soares, admitiu que o Benfica foi um justo vencedor mas enalteceu a atitude da equipa canarinha, que conseguiu "levar o jogo até ao fim".

"Antes de mais, parabéns ao Benfica, que acaba por ser um justo vencedor. Tivemos muita organização, mas faltou-nos ser mais perigosos na saída para o ataque. Conseguimos eliminar a primeira fase de pressão do Benfica com relativa facilidade, mas numa segunda fase de criação devíamos ter sido muito mais eficazes. Foi uma primeira parte equilibrada, o Benfica teve duas ou três oportunidades e fez golo numa delas. Nós tivemos uma, ainda antes do golo. Na segunda parte, estivemos organizados, mas faltou-nos ser mais agressivos ofensivamente. Batemo-nos bem, o Benfica teve mais posse de bola, mas tivemos sempre estabilidade e conseguimos levar o jogo até ao fim. Podíamos ter levado um ponto com alguma sorte. A equipa demonstra capacidade para atingir os seus objetivos", afirmou Ricardo Soares.

O Benfica venceu (1-0), este domingo, na Luz, o Estoril em jogo da 29.ª jornada da Liga. Otamendi marcou o golo do encontro e João Mário falhou uma grande penalidade. Com este resultado, o clube encarnado lidera o campeonato com 74 pontos, mais quatro do que o F. C. Porto e mais seis que o Sporting de Braga, a cinco jornadas do fim, enquanto o Estoril Praia somou a terceira derrota seguida e é 15.º, com 25, no primeiro lugar que assegura a permanência.