Ricardo Soares reinventado para impressionar

Treinador sensação do campeonato, que orienta o Gil Vicente, atual quinto classificado da Liga, começou a carreira no futebol distrital e teve empresa de coser sapatos.

Aos 47 anos, Ricardo Soares está a viver o melhor momento da carreira como treinador do Gil Vicente num percurso com mais de década e meia, pautado pela persistência, ambição e qualidade que o levou desde o futebol distrital até ao patamar máximo, a Liga. Foi um jogador promissor, mas pouco aplicado, teve uma empresa de coser sapatos em Felgueiras, a terra natal, e até foi organizador de torneios de futebol, mas cedo percebeu que o destino passava pelo comando de equipas. Não tem formação universitária e só completou o 12.º ano já em adulto. Trilhou a pulso um caminho assente na convicção e no trabalho.

"Como jogador tinha uma qualidade tremenda, mas era um baldas. Depois, como treinador foi o oposto. Tinha uma persistência e uma crença no trabalho invulgares", partilhou, com o JN, Totta, amigo de longa data de Ricardo Soares e ex-companheiro de equipa no Felgueiras. O dirigente lembra a passagem do técnico pelo comando da equipa felgueirense, então na 3.ª Divisão, e elege a liderança de Ricardo Soares como ponto chave do sucesso. "Lembro-me que o Bakero era quase como um amigo de infância do Ricardo, mas se tivesse de o deixar de fora da equipa fazia-o sem pestanejar. Não lhe interessava se o jogador amuava. Não havia intocáveis, só o rendimento".