Ricardo Soares, treinador do Moreirense, testou positivo à covid-19 e não estará no banco no encontro de amanhã (18 horas, Sport tv1), no reduto do Rio Ave, referente à sexta jornada da Liga.

O responsável técnico já não orientou o treino nesta manhã de sexta-feira e a projeção do jogo em Vila de Conde foi realizada pelo adjunto Leandro Mendes. O guarda-redes Miguel Oliveira também testou positivo. Com Kewin lesionado, o júnior Nuno Costa será chamado para o encontro com os vilacondenses.