Ricardo Soares vai mesmo falhar jogo com o Sporting

Providência cautelar apresentada pela equipa de Barcelos, referente à expulsão no jogo com o Paços de Ferreira, não será ajuizada a tempo pelo Tribunal Arbitral do Desporto, pelo que Ricardo Soares vai falhar jogo com o Sporting, no domingo.

O Gil Vicente esperava que o caso da expulsão de Ricardo Soares, aos 53 minutos do jogo com os castores, ficasse resolvido a tempo de o técnico estar no banco no encontro com o Sporting, mas a falta de um juiz, designado pela Federação Portuguesa de Futebol, inviabilizou a hipótese.

Todos os casos nos quais são interpostas providências cautelares têm de ser ajuizados por três juízes, que são árbitros designados por clube, FPF e pelo Tribunal Arbitral do Desporto, sendo que, até ao momento, o organismo que tutela o futebol português não indicou um elemento em tempo útil.