Ricardo Sousa: "Fico com uma azia do carago sempre que perco"

O treinador do Mafra admitiu que o golo madrugador do F. C. Porto deitou por terra a estratégia da equipa da Liga 2.

"Sabíamos que o F. C. Porto entra muito forte nos jogos. Seria muito fácil meter dez jogadores atrás da linha da bola, ter um jogador na frente e esperar o que o jogo daria, mas estaria a ser injusto em relação ao que peço aos meus jogadores. Infelizmente, o F. C. Porto marcou muito cedo. E a jogar da maneira como jogamos, se o 0-0 perdurasse um bocadinho mais, poderíamos ter enervado um pouco o F. C. Porto. Mas os meus jogadores dignificaram o clube, deram tudo pelo emblema que vestiram", começou por dizer Ricardo Sousa, vincando a "azia" pela derrota.

"Se fizéssemos o 2-1, iríamos criar alguma instabilidade. Tivemos oportunidades para fazer, mas batemos na ineficácia ofensiva que já nos acontece na Liga 2. Não fizemos e o F. C. Porto fez o 3-0 que matou as nossas aspirações. Sabíamos que íamos defrontar o campeão nacional, que teríamos um jogo muito complicado e que teríamos de errar muito pouco. Não foi possível, mas saímos de cabeça erguida. Fico com uma azia do carago sempre que perco, independentemente de jogar bem ou mal. Hoje dificilmente vou dormir, porque lido muito mal com a derrota", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta terça-feira, o Mafra em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Marcano, Eustaquio e Galeno marcaram os golos do encontro. Os dragões, que somam 18 troféus, juntam-se, assim, nos oitavos de final a Arouca, da Liga, e a Vilaverdense e Varzim, ambos da Liga 3.