Ricardo Sousa responde a Conceição: "Ouvi alguém pedir respeito pelo família"

JN Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Mafra recorreu às redes sociais para reagir às críticas do técnico portista, após o jogo da Taça da Liga.

Ricardo Sousa respondeu, este sábado, a Sérgio Conceição, que, no final do F. C. Porto-Mafra (2-2), a contar para a Taça da Liga acusou o treinador do Mafra de não honrar "o nome da própria família".

"Podia falar sobre muita coisa, a única que os meus valores me permitem dizer é sobre coerência. Não faz muito tempo ouvi alguém, legitimamente, pedir respeito pela família, para não misturarem família e trabalho. E como os meus pais sempre me disseram: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, fico-me por aqui. Pai, filho tenho muito orgulho em vocês e tenho muito orgulho no nome Sousa, o qual vou sempre honrar. Amo-vos!", escreveu, nas redes sociais, Ricardo Sousa, filho do ex-futebolista António Sousa.