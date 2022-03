Ricardo Sousa retrata-se após afirmações polémicas sobre arbitragem

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

Após tecer duras críticas à arbitragem do encontro entre Mafra e Tondela, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, Ricardo Sousa mostrou-se arrependido e redigiu um pedido de desculpas, através das redes sociais.

O árbitro do encontro em questão foi Vítor Ferreira, da A. F. Braga.

"A reflexão que fiz do jogo de ontem [quinta-feira] leva-me a pedir desculpas publicamente à equipa de arbitragem e à Federação Portuguesa de Futebol. Noutro contexto não teria proferido aquelas declarações. Não será por mim que o futebol deixará de ser um espaço e compreensão, paixão e emoção. Os meus jogadores são uns campeões e vamos todos mostrar no próximo jogo o porquê de termos chegado onde chegámos. Aquilo que fizemos até hoje, dignificando não só o Mafra mas também todo o futebol não pode ficar penalizado por declarações irrefletidas que não traduzem a minha maneira de estar", escreveu o técnico do Mafra.

Ver esta publicação no Instagram

Atualmente no nono lugar da Liga 2, o Mafra saiu derrotado da primeira mão do jogo da Taça de Portugal, contra o Tondela (0-3) e disputa a segunda partida da eliminatória no dia 20 de abril.