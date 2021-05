Ricardo Teodósio na frente do Campeonato de Portugal de Ralis

António Orlando Hoje às 21:28 Facebook

O norueguês Ole Veiby, em Hyundai i20, venceu este sábado por 2 segundos e 8 centésimos o disputadíssimo Rali Terras D´Aboboreira, prova inaugural do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

O campeão espanhol Pepe López, em Skoda Fabia Rally2 ficou em segundo da geral. A fechar o pódio, o britânico Chris Ingram em Skoda Fabia Evo a 11.1 de Ole Veiby.

O melhor português foi Ricardo Teodósio, em Skoda Fabia R5 Evo, na 4.ª posição da geral a 11 segundos e 9 centésimos do piloto nórdico. Com este primeiro lugar, entre os portugueses, Teodósio sai na frente do CPR cuja conquista é um objetivo assumido.

O atual campeão nacional Armindo Araújo, em Skoda Fabia R5, foi o segundo piloto português mais rápido, 5º da geral, seguido de Miguel Correia, em Skoda Fabia R5.

Organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, o rali Terras d´Aboboreira percorreu uma das mais belas paisagens do CPR, em trilhos em terra nas serras de Aboboreira e Marão que foram desde Amarante a Baião, passando pelo Marco de Canaveses.