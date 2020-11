Riccielli renova e fica blindado com cláusula milionária

José Pedro Gomes Hoje às 21:33 Facebook

O defesa central brasileiro Riccielli, de 22 anos, prolongou esta quinta-feira o contrato com o emblema minhoto até junho de 2025, e passa a ter uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

O jogador chegou a época passada ao clube famalicense, oriundo dos brasileiros do Mirasol, e afirmou-se como um dos jogadores mais utilizados da equipa, tendo já cumprido 37 jogos e apontado dois golos.

Ao ampliar a ligação com o atleta, que terminava em 2024, e, sobretudo, ao fixar uma cláusula de rescisão milionária, o Famalicão protegeu um dos seus maiores ativos do interesse de outros clubes, tal como o tinha feito com o médio Gustavo Assunção, que também renovou contrato recentemente e ficou com uma cláusula de 50 milhões de euros.

Numa nota divulgada pelo emblema minhoto, o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, reconheceu Riccielli como um jogador de "qualidade, capacidade de trabalho e um assinalável espírito competitivo", lembrando que o atleta já é um dos capitães de equipa.

O defesa brasileiro mostrou-se "agradecido pela confiança demonstrada pelo Famalicão", considerando que a renovação firmada "é fruto do trabalho e reconhecimento do esforço".