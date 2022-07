Riga vence Ruzomberok e perfila-se como adversário do Gil Vicente

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Riga, da Letónia, venceu, esta quinta-feira, os eslovacos do Ruzomberok por 3-0, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, e perfila-se como potencial adversário do Gil Vicente.

A equipa letã já vencia ao intervalo por 2-0, graças aos golos do avançado argentino Marcelo Torres e do médio finlandês Micael Soisalo, aos 43 e 45 minutos, respetivamente.

Na segunda parte, o triunfo ficou praticamente 'selado' aos 50 minutos, quando o avançado brasileiro Douglas Aurélio marcou o terceiro golo do Riga, deixando a sua equipa em posição privilegiada para se apurar para a terceira pré-eliminatória, na qual irá defrontar o Gil Vicente.

A equipa de Barcelos vai defrontar o vencedor do jogo Ruzomberok-Riga na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, jogando a primeira mão na Eslováquia ou na Letónia, e a segunda em casa, jogos agendados para 04 e 11 de agosto.

O Ruzomberok foi segundo classificado na Eslováquia, a 11 pontos do campeão Slovan Bratislava, contando na sua história com um título de campeão em 2005/06, enquanto o Riga foi quarto na Letónia, atrás do campeão RFS, do Valmiera e do Liepaja.

O Riga sagrou-se campeão da Letónia em 2018, 2019 e 2020 e perdeu o título na última época para o RFS.