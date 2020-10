Rio Ave agiganta-se, mas Milan avança na Liga Europa

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:55 Facebook

O Rio Ave esteve a perder, mas um golo de Francisco Geraldes impulsionou a equipa para o sonho europeu. Gelson Dala, já em prolongamento, fez o golo da reviravolta e, no último minuto, o Milan empatou de grande penalidade. Na decisão da marca dos 11 metros, o triunfo sorriu à equipa italiana.

À partida para o duelo entre Rio Ave e Milan, 700 milhões de euros separavam as equipas, mas dentro das quatro linhas a conversa foi outra. Apesar de ter estado em desvantagem, a equipa vilacondense fez da crença a força extra, deu a cambalhota no resultado com golos de Francisco Geraldes, aos 72 minutos, e Gelson Dala, aos 91, mas a decisão ficou adiada para as grandes penalidades, depois do Milan empatar no último minuto do prolongamento, da marca dos onze metros, após uma mão na área de Borevkovic.

Nas grandes penalidades, e debaixo de uma grande intempérie, a equipa italiana acabou por se superiorizar (9-8), impedindo assim os vila-condenses de se juntarem a Sporting de Braga e Benfica no sorteio de sexta-feira para a fase de grupos da prova, que vai decorrer em Nyon, Suíça, às 12 horas.