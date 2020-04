Rio Ave anula programa de comemoração do 81.º aniversário

JN/Agências Hoje às 21:10 Facebook

O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, ter anulado as iniciativas preparadas para a celebração do 81.º aniversário, devido à pandemia de covid-19.

"O estado de emergência, o isolamento social e as regras de segurança em situação pandémica impõem que todas as festividades previstas para a semana de aniversário sejam anuladas na forma como estavam programadas", disse o presidente do emblema vila-condense António Silva Campos, em comunicado.

Ainda assim, o Rio Ave não pretende deixar em claro a ocasião e garantiu que através de "ferramentas" digitais" irá assinalar o dia de aniversário, a 10 de maio, de forma a manter a proximidade com os associados.

"Não teremos os habituais momentos de convívio que tanto nos são queridos, e que têm sido tão especiais pela proximidade, partilha e união. Temos de nos reinventar. Vamos assinalar a data de outra forma, recorrendo a ferramentas mais digitais e imaginativas, mas que consigam ser o veículo da maior proximidade possível entre nós", garantiu, no mesmo texto, o dirigente.

António Silva Campos reconheceu que este é um momento "diferente e estranho", mas deixou "a certeza que a pandemia que afasta fisicamente não quebra laços afetivos".

"A situação única, inesperada e as condições atípicas com que nos deparamos pela vivência de dias tão diferentes do que tínhamos por normal obriga-nos a refazer e a adaptar projetos. Mas, o aniversário do clube será sempre especial e um marco do nosso máximo orgulho na história que ostentamos e construímos", acrescentou o presidente do Rio Ave.