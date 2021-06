Rio Ave anuncia saída do diretor desportivo

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

André Vilas Boas deixou o cargo de diretor desportivo do Rio Ave, que ocupava desde 2018, anunciou hoje o clube recentemente despromovido à II Liga portuguesa de futebol.

"Finda a temporada 2020-2021, com o consequente insucesso desportivo que se verificou, o diretor desportivo André Vilas Boas colocou o seu lugar à disposição, o que foi de imediato aceite pelo Rio Ave", pode ler-se numa curta nota publicada no site do emblema vila-condense.

André Vilas Boas, natural de Vila do Conde, desempenhava a função desde a época 2018/2019, depois de ter terminado a carreira como jogador do clube.

No final do recente 'play-off' com o Arouca, que ditou a descida de divisão dos vila-condenses, após 13 anos consecutivos no primeiro escalão, o dirigente pediu desculpa aos adeptos pela "vergonha de época" protagonizada pela equipa.

"Foi uma época frustrante e não era nada disto que prevíamos. Correu mal em todos os sentidos e, olhando para trás, podemos apontar vários erros cometidos por muita gente, desde a direção, aos treinadores e aos jogadores. Todos somos culpados", sustentou então o diretor desportivo dos vila-condenses.

O Rio Ave terminou a temporada no 16.º lugar da I Liga, numa posição que o obrigou a disputar um 'play-off', a duas mãos, com o Arouca, terceiro classificado da II Liga, e que terminou com um agregado de 5-0 favorável aos arouquenses, que assim ficaram com a vaga do Rio Ave no principal escalão do futebol nacional.