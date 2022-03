Rio Ave ascende à liderança da classificação

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

O golo solitário de Yakubu Aziz foi suficiente para o Rio Ave derrotar o Académico de Viseu e assumir o primeiro lugar da classificação, ainda que à condição.

Depois de um início de jogo equilibrado, foi o Académico de Viseu a dar o primeiro sinal de perigo, com Pana a dispor de uma boa oportunidade de golo, desviando um cruzamento rasteiro na esquerda, à entrada da pequena área, com a bola a sair perto do poste da baliza de Jhonatan, aos 12 minutos.

O Rio Ave acabou por ter maior ascendente até meio da primeira parte e respondeu num remate colocado de Guga, aos 21 minutos, mas Gril demonstrou estar atento e defendeu junto ao poste.

A melhor oportunidade da etapa inicial pertenceu à equipa de Luís Freire, quando Guga surgiu isolado perante Gril, 'picando' a bola sobre o guarda-redes do Académico de Viseu, que acabou por embater na trave, aos 30 minutos.

O Rio Ave foi mais impetuoso na segunda parte e colocou-se em vantagem aos 56 minutos, com Aziz a cabecear para o fundo da baliza, após um mau alívio da defesa do Académico de Viseu à entrada da pequena área.

Pouco depois, o Rio Ave esteve perto de ampliar a vantagem, num remate de Guga dentro da área, que bateu no poste da baliza de Gril, aos 61 minutos.

Até ao final da partida, o Académico de Viseu foi mais pressionante, mas o Rio Ave mostrou-se seguro nas ações defensivas e confirmou o triunfo pela margem mínima.