Rio Ave associa-se à Abraço em campanha de prevenção do VIH

Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão do Rio Ave, Tarantini, é o rosto da campanha de prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), que o emblema vila-condense está a promover em parceria com a Associação Abraço.

"Sabes o que é o VIH? É uma doença que se transmite maioritariamente por relações sexuais desprotegidas. Usar preservativo é a única forma de te protegeres contra todas as IST. Faz o teste regularmente", alerta o jogador, num vídeo partilhado na rede social Facebook do Rio Ave.

O VIH é um lentivírus que está na origem do Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Na última década os números de novos diagnósticos de infecção por VIH e SIDA em Portugal tem vindo a descer, registando-se uma taxa de 10,4 novos casos por cada 100 mil habitantes, mesmo assim uma das mais elevadas da União Europeia.