Rio Ave assume interesse dos grandes em Taremi e Nuno Santos

O presidente do clube vila-condense assumiu, esta segunda-feira, o interesse de "clubes grandes", nomeadamente o F. C. Porto, na contratação dos avançados Taremi e Nuno Santos, que foram protagonistas na boa carreira que o Rio Ave realizou na última época.

"Há o interesse do F. C. Porto, mas também de outros clubes grandes. O segredo é alma de negócio e não posso adiantar muito mais. Iremos analisar as melhores propostas que temos", disse António Silva Campos, à margem da apresentação de Mário Silva como novo treinador do clube.

O dirigente também assumiu a existência de uma cláusula no contrato de Nuno Santos, imposta pelo Benfica, quando cedeu o atleta ao Rio Ave, que obriga a uma compensação de 5 milhões de euros aos encarnados, caso o avançado seja vendido aos rivais F. C. Porto ou Sporting.

"É uma cláusula que penaliza qualquer clube que pense em vender. Foi, na altura, o acordo possível, mas é um entrave. No entanto, com a boa relação que o Rio Ave tem com os clubes, nomeadamente os três grandes, iremos ultrapassar esse assunto", partilhou António Silva Campos.

O presidente da formação da foz do Ave partilhou que Taremi e Nuno Santos "dificilmente vão continuar no Rio Ave", embora garantindo que os dos atletas não serão transferidos a "preço de saldo".

"São dois ativos, sabemos o real valor deles, e não são jogadores a saldo. Temos clubes interessados, mas tenho de defender os interesses do Rio Ave. Vamos analisar todas as propostas e tomar a decisão mais correta", assumiu António Silva Campos