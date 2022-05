Rio Ave, Casa Pia e Chaves em busca da glória

Rio Ave (67 pontos), Casa Pia (65) e Chaves (64) entram para a última jornada a poder conquistar o título e a respetiva subida à Liga. O que ficar em terceiro lugar vai disputar o play-off de permanência com Tondela, Moreirense ou Belenenses SAD

O encontro da jornada 34 será o Rio Ave-Chaves que terá um papel determinante nas contas da subida. Os vilacondenses estão com 67 pontos e basta-lhes um empate para garantir a subida mas, em caso de derrota, terão de esperar que o Casa Pia não vença para subir, uma vez que o Chaves fica em igualdade pontual, mas passa à frente na tabela pelo critério de desempate que se impõe. Caso pontue o Rio Ave é automaticamente campeão.

Já os casapianos vão deslocar-se ao terreno do Leixões, que tem, pelo menos, o oitavo lugar assegurado, e ainda podem terminar em qualquer uma das posições do pódio. Em caso de vitória sobre os matosinhenses e derrota do Rio Ave, na receção aos flavienses, sagram-se campeões. Na eventualidade de empatarem na derradeira jornada só têm a subida direta assegurada caso o Chaves não triunfe em Vila do Conde. Se perder o último jogo só a vitória do Rio Ave permite ao Casa Pia terminar nos dois primeiros lugares da Liga 2.

Um destes três vai encontrar o Tondela, Moreirense ou Belenenses SAD no play-off para subir à Liga.

No que toca a descidas à Liga 3, Sporting Covilhã (33 pontos) e Varzim (32) lutam por uma vaga no play-off de manutenção, tendo em conta que a Académica já tem a descida assegurada há algum tempo.

O Varzim é a equipa em pior posição uma vez que precisa de vencer o Mafra, e esperar que o Sporting Covilhã não ganhe na visita ao Estrela da Amadora para permanecer na Liga 2. O empate pode servir para os serranos, em caso de empate dos poveiros, mas só o triunfo serve para garantir a manutenção, sem ter de esperar pelo resultado do adversário.

A incerteza até ao final dá colorido à última jornada da Liga 2.

Jornada 34:

Domingo, 11 horas

Rio Ave-Chaves

Leixões-Casa Pia

Domingo, 15:30 horas

Estrela da Amadora-Sporting Covilhã

Varzim-Mafra